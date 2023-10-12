Пранкер Лексус привел детали разговора с главой МИД Финляндии

Стало известно, о чем пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

Разговор шел о ядерном оружии, размещении ядерного оружия на территории Финляндии, о поставках вооружения Украине, военных самолетов F-16, сказал РИА Новости Столяров. Он отметил, что в МИД страны отреагировали на случившееся "с юмором".

Отметим, это далеко не первая из подобных ситуаций. Ранее Вован и Лексус схожим образом "поговорили" с "западными идеологами "оранжевых революций"".