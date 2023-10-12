12 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: John Thys / Pool via Reuters

Боррель: ЕС не удовлетворен нейтралитетом Китая в конфликте России и Украины

Евросоюз не удовлетворен нейтралитетом Китая в конфликте России и Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, быть нейтральным в таком случае — "все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий".

При этом Боррель назвал участие Китая в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии "было хорошим шагом". Вместе с тем дипломат заявил, что Пекин может внести больший вклад в вопрос мирного урегулирования украинского кризиса, передает RT.

В феврале Китай предложил свою версию мирного плана урегулирования российско-украинского конфликта. Китайский план состоит из 12 довольно общих пунктов, ни один из которых не предлагает конкретных механизмов разрешения конфликта. Среди предложений КНР: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, возобновление диалога Москвы и Киева, противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия, а также прекращение односторонних санкций.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин по итогам телефонного разговора с президентом Украины заявил, что Китай направит своего спецпредставителя по евразийским делам на Украину и в другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования конфликта.

Теги: боррель, ес, китай, украина


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