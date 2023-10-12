12 Октября 2023
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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Примирение с Западом? Синод РПЦ сменил экзарха Африки

Священный Синод РПЦ сменил управляющего Патриаршим экзархатом Африки. Об этом сообщается на сайте Московской Патриархии по итогам прошедшего Синода. Исполняющим обязанности Патриаршего экзарха Африки назначен епископ Зарайский Константин.
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Накануне митрополит Клинский Леонид подал рапорт на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла с изложением причин, препятствующих исполнению им обязанностей экзарха. И снят с должности с выражением благодарности.

При этом в телеграм-канале самого митрополита нет ни слова об отставке, хотя сам канал довольно оперативный для священнослужителя.

"Правблог" пишет, что замена экзарха выглядит странно. Новый управляющий не сможет потянуть это направление. Чем было вызвано назначение, неизвестно.

Православный публицист Александр Вознесенский считает, что никакого "прошения" вообще не было. На самом деле причина политическая. Митрополит Леонид является активным патриотом Русского Мира, не допускающим никакого компромисса с Западом, а Отдел внешних церковных связей РПЦ продавил какую-то интригу с противоположной целью. Об этом говорит и тот факт, что предыдущий его глава митрополит Будапештский Иларион (Алфеев) молился на днях в Вильнюсе.

России могут священника запретить за одно только изменение слова в молитвах за Украину, а вот бывший глава ОВЦС РПЦ, на которого недавно Папа Римский указал, что это человек, с которым надо вести переговоры, гуляет себе по русофобским структурам и молится против "братоубийственной войны", которую якобы развязала Россия", - написал Вознесенский.

Патриарший экзархат Африки был образован в самом конце 2021 года в связи с отпадением Александрийского Патриархата, ранее духовно окормлявшем Африку, от православия. Патриарх Феодор ушел в раскол и собирается объединяться с Ватиканом, а от православных клириков и мирян Африки стали поступать просьбы принять их в состав РПЦ. Москва была вынуждена образовать свой экзархат, чтобы не оставлять православных христиан в расколе. Из примерно 600 клириков в состав РПЦ перешли более 200.

Теги: РПЦ, Африка, церковь


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