В Ноябрьске четверо человек получили травмы во время пожара в деревянном доме

Сегодня утром, в Ноябрьске, в 6.42 по местному времени, в пожарную часть города поступило сообщение о возгорании жилого многоквартирного деревянного дома по ул. Советская д. 53А, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Через три минуты пожарные подразделения были на месте вызова. По прибытию наблюдалось сильное задымление в первом подъезде. Со второго подъезда жильцы самостоятельно эвакуировались, все силы огнеборцев были направлены по поиски возможных пострадавших и ликвидацию очага пожара в первом подъезде.

Одному человеку понадобилась помощь спасателей, которого спасли по трехколенной лестнице, шесть человек были эвакуированы также спасателями.

Полчаса понадобилось спасателям для локализации пожара. В 7.56 минут пожар был полностью потушен. В результате пожара повреждены деревянные конструкции первого и второго этажа, первого подъезда, закопчены стены квартир и имущество дома, на общей площади 50 кв. м.

В тушении принимали участие 32 человека и восемь единиц спецтехники МЧС

Четыре человека получили незначительные травмы. Причина пожара и виновный устанавливаются.