12 Октября 2023
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Фото: t.me/belarusian_silovik/20143/скрин

СМИ: Сын Пригожина решил сдать в полицию наградное оружие бизнесмена

Сын бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - Павел Пригожин – 11 октября обратился в полицию с целью сдать наградное оружие отца, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, речь шла о трех пистолетах: двух Glock 17 без магазина и патронов, а также Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.

Издание отмечает, что Павел Пригожин решил сдать пистолеты на хранение, однако оборотом оружия в России занимается подразделение Росгвардии.

В июле сообщалось, что Пригожину вернули именной пистолет Glock, который он получил от министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также другое изъятое у него во время обысков оружие.

Напомним, 23 августа самолет Embraer Legacy 600, на котором летал Пригожин, разбился в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек: два пилота, стюардесса, Пригожин, его охрана и командиры ЧВК. Все они погибли.

The Times сообщало, что сын Пригожина Павел унаследует состояние отца. По данным издания, бизнесмен, разбившийся в авиакатастрофе в Тверской области, оставил сыну большую часть наследства. Из завещания следует, что Павел получит трехэтажный дом в Санкт-Петербурге, девять акционерных обществ, акции кейтеринговой компании "Конкорд" и всех ее филиалов, а также группу компаний "Вагнер".

Теги: евгений пригожин, наградное оружие, павел пригожин


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