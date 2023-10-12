12 Октября 2023
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Фото:kremlin.ru

Президент России и премьер Индии могут провести совместный саммит

Вскоре может состояться совместный саммит президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Об этом заявил РИА Новости индийский посол в Москве Паван Капур, не приведя иные детали.

Напомним, в сентябре 2023 г. выяснилось, что Индия платит за поставки российской нефти исключительно в твердой валюте, заявил Капур на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В российских СМИ были сообщения, в которых утверждается, что в Индии аккумулированы огромные объемы рупий в связи с покупкой Индией нефти за рупии. Я хочу внести ясность — это не так", - сказал посол.

"За последние 18 месяцев, в которые мы купили так много нефти, мы не сделали ни одного платежа за эту нефть в рупиях. Все они были сделаны в твердых валютах", - приводит его слова "Интерфакс".

При этом Капур подчеркнул, что в торговле двух стран действительно наблюдается дисбаланс в пользу России и именно он является причиной "застревания" рупий.

Теги: Владимир Путин, Нарендра Моди, саммит


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