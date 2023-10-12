12 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: duma.gov.ru

Голикова: Проект бюджета РФ выдерживает все социальные обязательства

Проект бюджета России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов выдерживает все социальные обязательства перед гражданами на предстоящее трехлетие.

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в главном финансовом документе страны сохранены социальные обязательства, "без всяких изъятий и без всяких сокращений", сообщает ТАСС.

Доходы федерального бюджета в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году - 33,5 трлн рублей, в 2026 году - 34,1 трлн рублей. Расходы в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей - в 2025 году и 35,6 трлн рублей - в 2026 году. 

Теги: Голикова, бюджет РФ


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