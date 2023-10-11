12 Октября 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Полицейские установили причастных к повреждению композиции стелы «Город трудовой доблести»

Полицейские Челябинской области по горячим следам раскрыли резонансное преступление, совершенно в Магнитогорске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, 8 октября в дежурную часть Отдела полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску обратились представители администрации города с заявлением о повреждении элемента стелы «Город трудовой доблести».

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Информация с фотографиями последствий активно обсуждалась в социальных сетях и СМИ. Люди высказывали в комментариях свое возмущение произошедшим.

Напомним, стела установлена в сквере Славы Магнитки - излюбленном горожанами месте отдыха.

стела в магнитогорске, город трудовой доблести(2023)|Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Магнитогорские полицейские незамедлительно приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося, работа находилась на особом контроле у руководства УМВД России по г. Магнитогорску.

В результате проделанной работы оперативники установили личности двух юношей, причастных к повреждению стелы, и выяснили маршрут их передвижения. Это оказались 17-летние местные жители, учащиеся общеобразовательных организаций города.

стела в магнитогорске, город трудовой доблести(2023)|Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Их доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что стела была повреждена от выстрела из рогатки. Юноши принесли свои извинения горожанам и пояснили, что не имели умысла повредить достопримечательность. Вместе с тем полицейскими продолжается административное расследование, по результатам которого будет принято обоснованное решение.

Теги: стела , полицейские, по горячим следам


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