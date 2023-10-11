Члена ОП Крыма арестовали за ДТП со смертельным исходом

Члена Общественной палаты (ОП) Крыма Олега Щербакова заключили на два месяца в СИЗО по делу о смертельном ДТП.

Член ОП обвиняется по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает "Коммерсантъ".

Как сообщалось, авария произошла 8 сентября в Симферополе. Депутат, двигаясь на машине Volkswagen, потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. Пострадали три человека. Позже один из пострадавших скончался от полученных травм.

Сам Щербаков получил тяжелые травмы, он проходил лечение в больнице. По данным следствия, он был за рулем в нетрезвом состоянии.