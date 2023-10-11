11 Октября 2023
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Фото: пресс-служба Кремля

Путин о политике США на Ближнем Востоке: Это провал, это очевидная вещь

Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным провал политики США по ближневосточному урегулированию.

По словам главы государства, нужно во что бы то ни стало избежать расширения конфликта в Израиле.

"Надо воздержаться от резких заявлений и не оскорблять чувства людей, вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке", - заявил Путин в интервью телеканалу Al Ghad.

Он также отметил, что в вопросе палестино-израильского конфликта нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией, вернуться к переговорам. Россия, по словам Путина, могла бы внести вклад в палестино-израильское урегулирование, но "острота сейчас такая, что ничего подобного не видно". Об этом передает РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что Россия выступает за исполнение решений ООН и создание независимого палестинского государства. По его мнению, и в Израиле, и в США есть много тех, кто поддерживает такое решение, но "верх берут те, кто выступает за силовое разрешение".

Теги: путин, сша, ближний восток


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