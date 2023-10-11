11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Украинцы наверняка нашим газом пользуются – Путин

Владимир Путин считает, что действующее правительство Германии занимается вредительством в отношении своей экономики. Он не может объяснить действия властей ФРГ по частичному отказу от российского газа ни рациональными, ни моральными доводами.

Германия отказывается получать газ из России по "Северному потоку-2" (который не пострадал от диверсии) напрямую, но при этом использует его, получая с территории Украины, через которую в Австрию поступает тот же самый российский газ, заявил Путин на Российской энергетической неделе.

"Достаточно только нажать кнопку. Нужно решение правительства ФРГ. Но они покупают на 30% дороже у США. В США радуются. Хочу быть корректным, но мне кажется, что это какое-то неумное экономическое поведение, как будто они специально вредят экономике Германии. Почему через Украину поставлять можно, а напрямую – нельзя? Я могу еще понять, если бы сказали: закрыть всё, не будем вообще брать. Ну ладно. Но почему так?", - возмутился президент России.

Он отметил, что после захода российского газа на территорию Украины топливо "растекается" по различным газопроводам и только номинально, на бумаге напрямую движется дальше. В реальности же Украина сама решает когда и какие объемы отправлять дальше. "И украинцы наверняка сами нашим газом пользуются, без наших объемов просто невозможно", - полагает Путин.

Про решение Германии он добавил: "Это не нравственное решение: они же не полностью отказались от газа. Будем траву жевать, но не дадим России заработать ни одного евро. Один раз ляпнули, потом осознали, что это плохо, а обратно уже не отмотать. А почему?".

Теги: украина, газ, германия, владимир путин


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