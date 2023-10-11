Путин частично согласился с тем, что конфликт России и Запада был неизбежен

Путин частично согласился с утверждением, что конфликт между Россией и Западом был неизбежен, но отсрочен на 30 лет.

"И да, и нет", - отметил Путин. По его мнению, российские власти пытались на протяжении многих лет выстроить новые отношения с Западом, например, создать некий общеевропейский контур безопасности с включением в него России. Но из этого ничего не вышло, поскольку в итоге Запад лишь готовил плацдарм для нового витка противостояния, которое в итоге стало текущим российско-украинским конфликтом.