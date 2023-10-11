11 Октября 2023
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Фото: telegram-канал &quot;SIMA LAND LIVE&quot; / t.me/simalandlive

В "Сима-ленде" показали, как будет выглядеть "Золотой город" возле села Патруши

Компания "Сима-ленд" показала дизайнерские решения при разработке проекта "золотого города" - "Сима-тауна" в Сысертском районе.

Глава компании Андрей Симановский решил построить там распределительный центр с жилой застройкой и легкой промышленностью. По задумке, сотрудники смогут не только жить рядом с местом работы, но и водить детей в местные детсады, школу, посещать больницу, тренироваться в спортзале, отдыхать в парках и закупаться в ТЦ.

Рендеры "Сима-тауна" возле села Патруши(2023)|Фото: telegram-канал "SIMA LAND LIVE" / t.me/simalandlive

Дизайн, как и всегда, кричит о роскоши. В основном в проекте преобладают белый, черный и, конечно же, золотой цвета. Все по лучшим традициям "Сима-ленда".

Рендер "Сима-тауна" возле села Патруши(2023)|Фото: telegram-канал "SIMA LAND LIVE" / t.me/simalandlive

Напомним, все объекты будут находиться в Сысертском районе в границах поселка Патруши, между автодорогой М5-Урал и Арамильским трактом. Общая суммарная площадь земельных участков составит 166 гектаров (40 из них отведено под жилую зону), кластер обеспечит 17 тысяч рабочих мест.

Рендеры "Сима-тауна" возле села Патруши(2023)|Фото: telegram-канал "SIMA LAND LIVE" / t.me/simalandlive

Строительство планируется завершить за пять лет. Стоимость проекта и его реализация оцениваются в 50 млрд рублей. Возможно, именно там Лев с "золотыми яйцами", которого ранее установили на улице Вайнера в Екатеринбурга, найдет себе новый дом.

Теги: Сима-ленд, Сима-таун, Патруши, Золотой город


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