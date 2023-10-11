В "Сима-ленде" показали, как будет выглядеть "Золотой город" возле села Патруши

Компания "Сима-ленд" показала дизайнерские решения при разработке проекта "золотого города" - "Сима-тауна" в Сысертском районе.

Глава компании Андрей Симановский решил построить там распределительный центр с жилой застройкой и легкой промышленностью. По задумке, сотрудники смогут не только жить рядом с местом работы, но и водить детей в местные детсады, школу, посещать больницу, тренироваться в спортзале, отдыхать в парках и закупаться в ТЦ.

Дизайн, как и всегда, кричит о роскоши. В основном в проекте преобладают белый, черный и, конечно же, золотой цвета. Все по лучшим традициям "Сима-ленда".

Напомним, все объекты будут находиться в Сысертском районе в границах поселка Патруши, между автодорогой М5-Урал и Арамильским трактом. Общая суммарная площадь земельных участков составит 166 гектаров (40 из них отведено под жилую зону), кластер обеспечит 17 тысяч рабочих мест.

Строительство планируется завершить за пять лет. Стоимость проекта и его реализация оцениваются в 50 млрд рублей. Возможно, именно там Лев с "золотыми яйцами", которого ранее установили на улице Вайнера в Екатеринбурга, найдет себе новый дом.