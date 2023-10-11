Единственная электростанция в секторе Газа остановилась из-за нехватки топлива

Единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за нехватки топлива.

Как сообщил телеканал Al Hadath, в анклаве полностью прекращена подача электричества. В секторе остаются только дизель-генераторы, запас топлива к которым тоже ограничен, передает РИА Новости.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа. По его словам, подача электроэнергии и топлива была прекращена 7 октября.