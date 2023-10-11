Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: Региональная экономика развивается - за 1 полугодие рост промышленного производства составил почти 9%

Сегодня, 11 октября состоялась пресс-конференция Губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Журналисты региона задавали губернатору самые разные вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона.

«Региональная экономика развивается неплохо: за первое полугодие рост промышленного производства составил почти 9 процентов. Создан крепкий запас прочности на долгосрочную перспективу. Стабильно работают технопарки, активизируются резиденты обеих особых экономических зон», – констатировал Александр Авдеев.

Как сообщил глава области, в «Доброграде-1», например, ведут строительство три резидента, одно из производств планируют запустить этой осенью, остальные – до конца года. Ещё два резидента – на старте строительства. Три площадки, в том числе крупный мебельный кластер, находятся на стадии проектирования, производственные корпуса начнут возводить в следующем году.

В ОЭЗ «Владимир» уже восемь резидентов, два из них – «Алмазная долина» и «ЦТМ-Карабаново» – в Александровском районе, в настоящее время они завершают подготовку инфраструктуры к размещению производств. На территории ОЭЗ в Киржаче производства уже функционируют, площадка развивается. В технопарке «Русклимат-ИКСЭл» в сентябре заложен камень в основание крупного логистического комплекса.

«Всем, кто интересуется работой нашей промышленности, настоятельно рекомендую побывать на стенде Владимирской области на Международной выставке-форуме «Россия». В День народного единства, 4 ноября, она откроется на ВДНХ в Москве. Это одно из главных событий текущего и следующего года. Акцентами нашей экспозиции станут 1000-летие Суздаля и промышленные новинки региона. Будет представлен ряд инновационных продуктов от таких компаний, как «Аскона», «Генериум», «РМ Нанотех», «Русклимат». Уже сейчас жители области могут поддержать малую родину на сайте достижения.рф», – отметил Губернатор, призвав всех земляков активнее голосовать за успехи региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, Владимирская область в целом продолжает курс на создание максимально благоприятного климата для инвесторов. За первое полугодие объём инвестиций в основной капитал достиг 79,4 млрд рублей, что на 19,4 процента выше, чем за тот же период 2022 года.

Накануне.RU уже сообщало, что в минувшие выходные Александр Авдеев со своим первым заместителем Александром Ремига и председателем совета директоров холдинга «Русклимат» Михаилом Тимошенко совершил рабочую поездку в Иран. Был проведен ряд важных для развития взаимовыгодного сотрудничества встреч, в том числе с Генеральным консулом России в Исфахане Борисом Бурмистровым, заместителем Торгового представителя РФ в Иране Алексеем Ефимовым, Губернатором провинции Исфахан господином Сейед Реза Мортазави.

«Очень важно, что мы не просто заключаем соглашения о намерениях на больших экономических форумах, но и получаем обратную связь в виде конкретных совместных проектов. В Иране мы провели переговоры с потенциальным инвестором – крупным производителем бытовой техники – «Энтехаб Индастриал Групп», побывали на его фабрике. Рассчитываем подписать с ним соглашение о локализации производства у нас в особой экономической зоне «Владимир» в Александровском районе. С Ираном у России есть контракты на уровне государственных компаний, а таких частных примеров практически нет. Предстоит непростой путь, чтобы разместить в нашем регионе их предприятие. Мы сдержанно, но оптимистично оцениваем результаты этой работы. Во всяком случае увидели тёплое отношение к России и желание наших схожих экономик развиваться вместе», – рассказал Александр Авдеев.