Депутаты Заксобрания Иркутской области одобрили предложение выделять земельные участки военнослужащим и семьям погибших участников СВО

В Иркутской области планируется расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного земельного участка, включив в него военнослужащих, награжденных за заслуги при участии в спецоперации, и семьи погибших участников СВО. Соответствующий проект закона был рассмотрен сегодня на комитете по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области. Заседание прошло под руководством председателя комитета Сергея Гомбоева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Изменения предложено внести в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан». Согласно законопроекту, право на земельный участок смогут получить военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, и лица, проходившие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий, которые на день завершения своего участия в специальной военной операции были зарегистрированы по месту жительства либо по месту пребывания на территории Иркутской области. Кроме того, в перечень категорий граждан, имеющих право на участок, будут включены члены семьи военнослужащих, погибших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции. Предполагается, что в связи с дефицитом свободных участков в крупных муниципалитетах Приангарья, можно будет подать заявление на получение земли в любом муниципальном образовании региона. К законопроекту поступило несколько предложений, члены комитета рекомендовали принять его в первом чтении и продолжить работу над документом.

В первом чтении на заседании комитета одобрен проект закона «Об отдельных вопросах проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Иркутской области». В целях обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха документом предложено урегулировать отдельные отношения по проведению эксперимента, определить территорию (г. Братск) и срок проведения эксперимента, полномочия губернатора и правительства Иркутской области.

Также на заседании комитета был представлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2022 года. Как было отмечено, освоение средств по линии министерства сельского хозяйства составило 100%, освоение средств по линии министерства природных ресурсов и экологии региона – 98,2%. Кроме того, депутаты обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся урегулирования ценового диспаритета на сельскохозяйственную продукцию из-за повышения цен на ГСМ, хода проведения уборочной кампании, а также утвердили изменения в план работы комитета на 2023 год.