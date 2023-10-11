Во время нападения "Хамаса" на Израиль погибли как минимум четверо пермяков

Во время нападения "Хамаса" на Израиль погибли как минимум четверо уроженцев Пермского края. Об этом сообщил Business Class со ссылкой на Еврейское агентсто "Сохнут".

Погибшие - двое мужчин в возрасте до 30 лет и две женщины 37 и 59 лет. Имена убитых и их личности не раскрываются. Сообщается, что погибшие граждане "совершили алию" (процесс получения гражданства Государства Израиль).

Напомним, по данным CNN, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибло более тысячи человек, по меньшей мере 3418 получили ранения. Среди погибших и министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамал.

Также среди погибших уроженец Среднего Урала, физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга.