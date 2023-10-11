Парламент Киргизии ратифицировал соглашение о совместной с Россией системе ПВО

Парламент Киргизии ратифицировал Соглашение между республикой и Россией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

По словам замминистра обороны страны Алмазбека Карасартова, для этого рядом с российской авиабазой в Канте на период действия Соглашения выделено 5 га земли.

Напомним, весной премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, одобрено создание российско-киргизской объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого ранее стало известно, что инфраструктура уникальной советской базы противолодочного вооружения ВМФ на Иссык-Куле может уйти с молотка. По оценкам экспертов и наблюдателей в самой Киргизии, кредитная нагрузка на компанию-оператора оказалась слишком высока. Еще с 90-х частью военно-морской базы управляют местные коммерческие структуры — предприятие "Улан" в Пристани-Пржевальске занимается разработкой торпедного вооружения, и если сейчас оно не справится со своими финансовыми обязательствами, то имущество военно-производственного объекта может быть распродано как залог по кредиту.