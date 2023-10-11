11 Октября 2023
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Губернатор в Бакале открыл новый путепровод и оценил модернизацию соцобъектов

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей поездки по горнозаводской зоне региона посетил Бакал. Здесь состоялось долгожданное событие - глава региона открыл новый мост со спиральным въездом, который соединяет верхнюю и нижнюю части города. Для жителей это стало настоящим праздником.

открытие моста в бакале(2023)|Фото: t.me/poolN74

"Вы мне сами рассказывали, что для Бакала этот мост был сердцем города. Я нисколько не сомневался, что надо срочно восстановить мост, построить его заново, – обратился к жителям Бакала Алексей Текслер. – Мы продолжим развивать Бакал. Мост – это первое важное, знаковое событие для жизни Бакала. Сегодня будем встречаться и с руководством рудоуправления. Ставлю задачу восстановить работу предприятия. Есть и другие планы и инфраструктурные задачи, которые необходимо решать. Уверен, вместе мы с вами справимся".

текслер, открытие моста в бакале(2023)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, с 2017 года Бакал носит статус территории опережающего социально-экономического развития. Развитие транспортной инфраструктуры для региональных властей - приоритет в развитии муниципалитета. Заместитель губернатора Челябинской области на общественных началах Егор Ковальчук отмечал, что Бакальское городское поселение относится к первой категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением, но имеющее потенциальные точки роста.

Завершение строительства моста в муниципалитете станет драйвером дальнейших позитивных сдвигов в жизни Бакала. Напомним, строительство моста шло с 2021 по 2023 год на средства областного бюджета по решению губернатора, так как первый мост здесь был возведен в 60-ые прошлого века. Сооружение настолько обветшало, что в 2008 году обнаруженные дефекты привели к закрытию движения.

путепровод, мост в бакале(2023)|Фото: t.me/poolN74

И вот новый мост запущен в эксплуатацию в плановые сроки. Путепровод расположен над железнодорожными путями и является важнейшим транспортным узлом города.

«Что касается таких масштабных проектов, как строительство путепровода, то здесь сработала добрая воля главы региона и правильное отношение к территориям. Для бакальцев это жизненно важная стройка. Город долгое время был разобщен, и теперь он снова станет единым», — прокомментировал глава Саткинского муниципального района Александр Глазков.

текслер, глазков, бакал(2023)|Фото: t.me/poolN74

Также глава региона в Бакале лично осмотрел и оценил качество ремонтных работ в поликлинике Бакальской участковой больницы и школе №8. Поликлинику ремонтировали в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«Завершили капитальный ремонт поликлиники, заметны изменения, новое оборудование. Кстати, после капитального ремонта мы подтянулись по медицинским кадрам, приехали врачи – это связанные вещи», – отметил Алексей Текслер.

текслер в больнице(2023)|Фото: t.me/poolN74

В общеобразовательной школе №8 ремонт провели в 2022 году в рамках государственной программы «Развитие образования в Челябинской области». Оценив результаты собственными глазами, губернатор сказал, что считает этот объект одним из лучших в регионе. Важной новостью для образовательной сферы муниципалитета стало анонсирование губернатором будущего строительства нового ФОК в Бакале на территории школы №9, которое будет реализовано с участием инвестора.

текслер в школе(2023)|Фото: t.me/poolN74

В завершении рабочей программы глава региона обсудил с руководством ООО «Бакальское рудоуправление» (градообразующее предприятие) план действий, чтобы восстановить производство и выйти на новые объемы. К реализации будет привлечено министерство промышленности региона.

Напомним, специальная комиссия из представителей минпрома, региональной службы занятости и других ведомств работалана предприятии в начале года, когда остро встал вопрос о продолжении деятельности и сохранении трудового коллектива. Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий подчёркивает, что внимание к Бакалу и ООО «БРУ» как к градообразующему предприятию будет пристальным и настойчивым, чтобы не допустить социальной напряженности. Сейчас взаимодействие продолжится с учетом поручений губернатора.

текслер, открытие моста в бакале(2023)|Фото: t.me/poolN74

Подводя итоги рабочего визита в Бакал, Алексей Текслер заявил: «Традиционно вопросы по дорогам люди задают, и есть вопросы по ЖКХ, это тоже та сфера, которую нужно подтягивать в Бакале. Мы будем этим заниматься. Сегодня мы дали старт большому проекту развития Бакала и обязательно будем эту работу продолжать. Эта работа будет под моим личным контролем».

Теги: алексей текслер, бакал, путепровод, мост, рабочая поездка


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