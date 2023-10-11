УВЗ отпраздновал 87-летие очередной партией бронетехники на СВО

Уралвагонзавод отпраздновал свое 87-летие и отправил на передовую очередную партию бронетехники, среди которой Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Об этом сообщает пресс-служба завода.

По словам зампредседателя правительства РФ, министра промышленности страны Дениса Мантурова, эти образцы техники довольно востребованы, поскольку отлично зарекомендовали себя в зоне проведения СВО.

"Коллектив УВЗ обеспечивает наши Вооруженные Силы современной и надежной бронетехникой, демонстрируя качественное и ритмичное выполнение гособоронзаказа. Также хочу отметить труд конструкторов и инженеров предприятия, которые продолжают совершенствовать бронетехнику с учетом опыта ее боевого применения. Именно эта работа помогает нашим военнослужащим успешно выполнять все поставленные перед ними задачи", - отметил Мантуров.

Для транспортировки впервые использовалась вагон-платформа модели 13-192-01, разработанная Уральским КБ вагоностроения и изготовленная на Уралвагонзаводе. Несмотря на гособоронзаказы, УВЗ продолжает производство и грузовых вагонов. В пресс-службе отметили, что модель 13-192-01 является основным изделием подвижного состава в портфеле заказов завода. Она универсальна, но в первую очередь разрабатывалась для перевозки тяжелой гусеничной и колесной военной техники.

"Сегодня на УВЗ вновь возложена миссия по защите и отстаиванию интересов государства. Вагоносборщики, металлурги, инструментальщики и другие цехи и службы работают на одну общую цель - обеспечение наших военных современными боевыми машинами. Великая история Уралвагонзавода, ответственность за будущее страны и новых поколений россиян мотивируют работников на такой же трудовой подвиг, какой когда-то совершили их деды и прадеды. И этот подвиг, уверен, будет золотыми буквами вписан в летопись Уралвагонзавода", - сказал гендиректор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.