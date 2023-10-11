11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Единогласно: Владислав Пинаев остался главой Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сохранил свой пост.

Как сообщается на официальной странице мэрии в соцсети, решение было принято сегодня на заседании Нижнетагильской городской думы.

"Каждый из семи претендентов на пост высшего должностного лица Нижнего Тагила представил свою программу развития города. Депутаты думы задали кандидатам интересующие их вопросы по представленным программам. В ходе голосования кандидатуру Владислава Пинаева поддержали единогласно", - сообщили в администрации.

Напомним, Пинаев занимает эту должность с октября 2018 года. В августе нынешнего года глава Нижнего Тагила подал документы для участия в отборе кандидатов на пост мэра свердловского города.

Теги: Пинаев, глава, депутаты, Нижний Тагил


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