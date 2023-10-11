Бортников: Украинская ДРГ планировала атаки на Смоленскую и Курскую АЭС

ФСБ России в августе задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), в задачу которой входили диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС, сообщил директор спецслужбы Александр Бортников.

По его словам, установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании.

В задачи группы также входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, добавил Бортников, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, в августе власти Курской области назвали "вбросом" информацию о якобы эвакуации людей из районов, прилегающих к Курской АЭС. Уточнялось, что украинскими телеграм-каналами со ссылкой на "План эвакуационных мероприятий Курской области" распространяется недостоверная информация о якобы "планируемой провокации на Курской АЭС и эвакуации "избранной" части населения".