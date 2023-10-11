Минтруд объяснил сокращение бюджетов на маткапитал в 2024 году

В правительстве объяснили, почему в бюджете на 2024 год уменьшаются ассигнования на выплаты материнского капитала.

На заседании комитета Госдумы по соцполитике депутаты предположили, что сокращение бюджета этой статьи связано с ожиданиями снижения рождаемости.

Представители Минтруда и Минфина предпочли не комментировать прогнозы по рождаемости. Представитель министерства финансов России сообщил, что бюджет планируется на основе текущих выплат. "Если нам не хватит, мы все равно деньги найдем, это будет очень хорошая новость", - отметил он.

"Мы уже сейчас видим, что за счет растянутого во времени расходования маткапитала за год выплаты этих средств будут меньше. Например, родители пускают деньги на образование детей – там деньги не нужны все сразу. Или на ремонт – тоже в течение какого-то срока деньги расходуются", - пояснил ситуацию министр труда и социального развития России Антон Котяков.