В Тюмени пенсионер сбил ребенка во дворе и скрылся с места ДТП

В Тюмени во дворе дома по ул. Широтная, 189 водитель автомобиля "Тойота" сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекцией.

Пострадал семилетний мальчик. Он получил травму стопы.

По предварительным данным, группа детей во время игры выбежала из-за припаркованных автомобилей в дворовый проезд. Один ребенок был сбит. Водитель открыл окно, накричал на детей и уехал, не выходя из машины. Свидетелем этой сцены стал отец пострадавшего ребенка, он присматривал за мальчиком из окна.

Водитель, как оказалось, спокойно припарковался у соседнего дома - его отыскали с помощью камер. Им оказался 70-летний тюменец со стажем за рулем 51 год и 9 месяцев.. Он пояснил, что думал,, что все хорошо. Пенсионер привлечен к административной ответственности за уезд с места ДТП. Сегодня суд примет решение о его мере ответственности за это нарушение. Санкция предусматривает лишение права управления транспортом или административный арест.

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