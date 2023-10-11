11 Октября 2023
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Фото: Reuters/Alaa al-Faqir

СМИ: Армия Израиля нанесла удар по дому отца командира боевого крыла ХАМАС

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские военные разрушили дом отца командира боевого крыла исламского движения ХАМАС - "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама" - Мухаммеда Дейфа в секторе Газа. В результате погиб его брат. Местонахождение самого командира в момент удара неизвестно.

Сообщается, что за ночь истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, используемых ХАМАС для финансирования терроризма. Также среди целей были подземный тоннель, два оперативных командных центра ХАМАС, штаб командира северной бригады движения, передает ТАСС.

Кроме того, армия обороны Израиля уничтожила систему наблюдения за воздушным пространством, принадлежащую сторонникам движения ХАМАС в секторе Газа.

В сообщении армейской пресс-службы говорится, что на протяжении многих лет ХАМАС создавал сеть высококачественных камер, спрятанных в водонагревателях во всей Газе.

10 октября министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что израильская армия переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа."ХАМАС хотел перемен в Газе, все изменится на 180 градусов по сравнению с тем, на что они рассчитывали. Они будут сожалеть об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, чем она была", - сказал министр.

Напомним, утром 7 октября по южным и центральным районам Израиля был нанесен ракетный удар, также десятки боевиков ХАМАСа перешли на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль официально перешел на военное положение. К 9 октября армия Израиля начала масштабную атаку на сектор Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа. По его словам, подача электроэнергии и топлива была прекращена 7 октября.

Теги: хамас, израиль, сектор газа, мухаммед дейф


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