11 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Перми сотрудница МВД сбила двух артистов на пешеходном переходе

Сотрудница МВД в Перми сбила двух артистов пермского театра на пешеходном переходе, передает корреспондент Накануне.RU

По данным пресс-службы МВД, ДТП произошло 9 октября, в 19.40 на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке ул. Островского и ул. Пермская. Женщина, управляя автомобилем "Ниссан Микра", допустила наезд на двух пешеходов 1987 и 1995 годов рождения.

Установлено, что за рулем иномарки находился вольнонаемный сотрудник МСЧ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве подчеркнули, что женщина была трезвой и управляла автомобилем в свободное от работы время.

Один из пострадавших в ДТП артистов получил ссадины. Ему была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

 

 

Теги: артисты, МВД, ДТП, пешеходный переход


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