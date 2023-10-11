В Перми сотрудница МВД сбила двух артистов на пешеходном переходе

Сотрудница МВД в Перми сбила двух артистов пермского театра на пешеходном переходе, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы МВД, ДТП произошло 9 октября, в 19.40 на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке ул. Островского и ул. Пермская. Женщина, управляя автомобилем "Ниссан Микра", допустила наезд на двух пешеходов 1987 и 1995 годов рождения.

Установлено, что за рулем иномарки находился вольнонаемный сотрудник МСЧ МВД России по Пермскому краю. В ведомстве подчеркнули, что женщина была трезвой и управляла автомобилем в свободное от работы время.

Один из пострадавших в ДТП артистов получил ссадины. Ему была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.