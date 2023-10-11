11 Октября 2023
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Фото: Марат Абулхатин | Фотослужба Государственной Думы

Володин предположил, кому может быть выгодно обострение ситуации в Израиле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о ситуации в Израиле и Палестине. В своем telegram-канале российский политик сообщил, кому может быть выгодно обострение ситуации в регионе.
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"Вашингтон разжигает вооруженные конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - написал Володин в своем telegram-канале.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани высказался о ситуации в Израиле. По его мнению, события на Ближнем Востоке – "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую.

"Но каждый раз – без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства", - сказал Путин.

Глава государства уточнил, что позиция России – в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю.

"Мы призываем к этому все конфликтующие стороны", - сказал Путин.

Теги: Вячеслав Володин, Израиль, Палестина, конфликт


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