Володин предположил, кому может быть выгодно обострение ситуации в Израиле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о ситуации в Израиле и Палестине. В своем telegram-канале российский политик сообщил, кому может быть выгодно обострение ситуации в регионе.

"Вашингтон разжигает вооруженные конфликты для собственного обогащения. И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну", - написал Володин в своем telegram-канале.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани высказался о ситуации в Израиле. По его мнению, события на Ближнем Востоке – "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую.

"Но каждый раз – без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства", - сказал Путин.

Глава государства уточнил, что позиция России – в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю.

"Мы призываем к этому все конфликтующие стороны", - сказал Путин.