11 Октября 2023
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Общество Свердловская область Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осудили членов ОПГ, похищавших цветмет у дальнобойщиков

В Екатеринбурге вынесен приговор членам ОПГ за мошенничество в отношении дальнобойщиков. На скамье подсудимых оказались двое жителей республики Башкортостан.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, в ходе криминальных сделок злоумышленники похищали цветные металлы в виде медной катанки, медной проволоки и кабеля. Преступления совершались на территории Свердловской области и Пермского края.

Обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похищали чужое имущество у водителей фур и сотрудников фирм-грузоперевозчиков. Изобличить любителей чужого цветмета удалось благодаря слаженной оперативно-следственной работе и анализа информационной системы видеонаблюдения.

"Выявили и задержали участников группы сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска свердловского Главка МВД совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу в ходе реализации оперативной информации. Уголовное дело расследовалось 12 месяцев. Материалы дела составляют 20 томов. Сыщикам удалось найти и изъять похищенного цветмета на общую сумму свыше 10 млн рублей. Оба фигуранта, 1983 и 1987 годов рождения, имеют судимости за похожие преступления. Следователями полиции они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, суд, проанализировав собранные органами внутренних дел доказательства, назначил фигурантам наказание в виде 3,5 и 4,6 лет лишения свободы. В отношении еще одного соучастника уголовное дело выделено в самостоятельное производство.

Теги: мошенничество, дальнобойщики, цветмет, приговор


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