45% россиян поддержали законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Проект закона, предусматривающий внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ от 0% до 35%, поддерживают 45% граждан.

Согласно исследованию сервиса Superjob, 12% россиян выступают только за введение нулевой ставки НДФЛ для зарплат размером до 360 тыс. руб. в год, 17% - за повышенные ставки для доходов от 5 млн руб. в год. Против законопроекта высказались 9% участников исследования.

Мужчины чаще поддерживают как законопроект, так и его часть, посвященную отказу от налогообложения низких заработков, женщины гораздо чаще высказывались за введение прогрессивной шкалы налогообложения для доходов от 5 млн руб. в год.

Больше всего тех, кто в целом поддерживает законопроект, среди россиян с зарплатой до 49 тыс. 999 руб. в месяц - 58%, сообщает ТАСС.

Напомним, группа депутатов Госдумы от ЛДПР вносит на рассмотрение проект закона об установлении прогрессивной шкалы налогооблажения на налог с доходов физических лиц вплоть до 35%. По словам депутатов, введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц "позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации".