45% россиян поддержали законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

11 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

45% россиян поддержали законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Проект закона, предусматривающий внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ от 0% до 35%, поддерживают 45% граждан.

Согласно исследованию сервиса Superjob, 12% россиян выступают только за введение нулевой ставки НДФЛ для зарплат размером до 360 тыс. руб. в год, 17% - за повышенные ставки для доходов от 5 млн руб. в год. Против законопроекта высказались 9% участников исследования.

Мужчины чаще поддерживают как законопроект, так и его часть, посвященную отказу от налогообложения низких заработков, женщины гораздо чаще высказывались за введение прогрессивной шкалы налогообложения для доходов от 5 млн руб. в год.

Больше всего тех, кто в целом поддерживает законопроект, среди россиян с зарплатой до 49 тыс. 999 руб. в месяц - 58%, сообщает ТАСС.

Напомним, группа депутатов Госдумы от ЛДПР вносит на рассмотрение проект закона об установлении прогрессивной шкалы налогооблажения на налог с доходов физических лиц вплоть до 35%. По словам депутатов, введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц "позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации".

Теги: НДФЛ, соцопрос


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.10.2023 02:01 Мск В Госдуму внесут законопроект о введении прогрессивной шкалы налогооблажения на доходы физлиц
Ранее 30.01.2023 08:24 Мск Прогрессивная шкала налогов: эксперты МЭФ развенчивают мифы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети