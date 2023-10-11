11 Октября 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В России появится АНО по защите прав участников спецоперации

В России создадут автономную некоммерческую организацию (АНО) по защите прав участников специальной военной операции и их семей.

Как заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, новая структура необходима, так как при работе в этой сфере аппарат омбудсмена вынужден действовать вне рамок действующего законодательства. С начала спецоперации омбудсменам поступило 35 тыс. обращений по теме спецоперации: "Четыре категории — возвращение из плена, без вести пропавшие, возвращение тел погибших, помощь семьям и социальные выплаты тем, кто демобилизовался, погиб или получил ранение".

В работе по этим запросам институт уполномоченных успешно выстроил "конструктивные отношения" с Минобороны, ФСБ, Минтрудом и военной прокуратурой, добавила омбудсмен.

"Было принято решение о проработке вопроса о создании АНО, всеми поддержано это предложение, сегодня оно в стадии нормативно-правового оформления", - отметила Москалькова. Она не сообщила подробности, но обратила внимание на финансовые проблемы, касающиеся штатной численности региональных аппаратов и цифровизации работы уполномоченных, сообщает "Коммерсант".

Ранее депутаты фракции ЛДПР в Госдуме разработали и в ближайшее время внесут на рассмотрение проект закона об упрощенной процедуре выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам специальной военной операции.

Теги: АНО, спецоперация, Москалькова


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Ранее 09.08.2023 00:02 Мск В Госдуме рассмотрят законопроект об упрощенной выдаче удостоверений ветеранов участникам СВО

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