В России появится АНО по защите прав участников спецоперации

В России создадут автономную некоммерческую организацию (АНО) по защите прав участников специальной военной операции и их семей.

Как заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, новая структура необходима, так как при работе в этой сфере аппарат омбудсмена вынужден действовать вне рамок действующего законодательства. С начала спецоперации омбудсменам поступило 35 тыс. обращений по теме спецоперации: "Четыре категории — возвращение из плена, без вести пропавшие, возвращение тел погибших, помощь семьям и социальные выплаты тем, кто демобилизовался, погиб или получил ранение".

В работе по этим запросам институт уполномоченных успешно выстроил "конструктивные отношения" с Минобороны, ФСБ, Минтрудом и военной прокуратурой, добавила омбудсмен.

"Было принято решение о проработке вопроса о создании АНО, всеми поддержано это предложение, сегодня оно в стадии нормативно-правового оформления", - отметила Москалькова. Она не сообщила подробности, но обратила внимание на финансовые проблемы, касающиеся штатной численности региональных аппаратов и цифровизации работы уполномоченных, сообщает "Коммерсант".

Ранее депутаты фракции ЛДПР в Госдуме разработали и в ближайшее время внесут на рассмотрение проект закона об упрощенной процедуре выдачи удостоверений ветерана боевых действий участникам специальной военной операции.