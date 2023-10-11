11 Октября 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Алексей Текслер: Ашинский район очень перспективен

Губернатор Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в самых западных территориях Челябинской области. И по итогам оставил руководителям городов Ашинского района —Аши, Миньяра и Сима — увесистые папки с поручениями.

План маршрута губернатора по городам Ашинского района формировали совместно с жителями населенных пунктов — кто-то заранее оставлял просьбы в соцсетях, кто-то уже на встрече с Текслером рассказывал о наболевшем.

Город Аша встретил губернатора вместе с юными футболистами, которые поблагодарили главу региона за завершенный капитальный ремонт тренировочного игрового поля в спортивной школе "Металлург". Теперь очередь реконструкции большого поля спортшколы.

Алексей Текслер(2023)|Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Нацпроект "Образование" в Аше реализуется на примере школы №7, там действует центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В учреждении, которое вошло в пилотный федеральный проект "Футбол в школе", провели капитальный ремонт. Алексей Текслер отметил хорошо благоустроенную территорию школы и пообщался с ребятами.

Главная транспортная артерия города - дорога на улице Гагарина прославилась многочисленными жалобами от горожан. Губернатор распорядился включить трассу в программу "Дорожный рывок". И вот здесь уже обновлено полотно проезжей части, установлены новые остановочные комплексы, оборудованы тротуары. Работы завершатся к середине месяца.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

На городской набережной в Аше главе региона показали, как облагораживают общественное пространство."Это центральная, историческая, достаточно знаковая часть города, поэтому важно, чтобы она была благоустроенной, интересной, как для жителей, так и для гостей города", — сказал Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ашинском районе Челябинской области(2023)|Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Далее делегация отправилась на местное производство, где глава региона и руководство ПАО "Ашинский металлургический завод" договорились о создании в Ашинском индустриальном техникуме профессиональной мастерской.

ПАО "Ашинский металлургический завод" договорились о создании в Ашинском индустриальном техникуме профессиональной мастерской. Туда закупят все оборудование, установят станки, которые нужно освоить для работы на предприятии. Алексея Текслера удивило то, что предприятие и Ашинский район в целом все еще не включились в программу "Профессионалитет".

"Я считаю, что это необходимо, мы сегодня лидеры по "Профессионалитету" в стране. И то, что градообразующее предприятие и район пока не участвуют, это неправильно, поэтому договорились об этой инициативе", — акцентировал Алексей Текслер.

(2023)|Фото: телеграм-канал “ПУЛ N74”

(2023)|Фото: телеграм-канал “ПУЛ N74”

В Миньяре губернатор посетил отремонтированную детскую школу искусств и осмотрел новое здание местного краеведческого музея. По дороге в музей, глава региона неожиданно решил осмотреть спортивный комплекс, а по итогу осмотра дал распоряжение провести ремонт здания.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ашинском районе Челябинской области(2023)|Фото: телеграм-канал “ПУЛ N74”

Еще одно решение главы региона для жителей города стало хорошей новостью относительно развития медицины.

"В настоящее время разработана проектно-сметная документация по строительству новой трехэтажной больницы в Миньяре, определен земельный участок под постройку (рядом со школой №4). В смену поликлиника сможет принимать 450 человек. Здесь будет располагаться как дневной стационар, так и круглосуточный. Строительство начнется в 2024 году", - рассказала о перспективах развития медицинской инфраструктуры первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Ашинском районе Челябинской области(2023)|Фото: телеграм-канал “ПУЛ N74”

Также Елена Недочукова сообщила, что в Ашинском районе в начале 2024 года запланировано открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Здесь будут обследовать и лечить жителей, в том числе и из соседних муниципальных районов.

А уже отремонтированную больницу Текслер посетил в Симе, где пообщался с главврачом. В частности, о проблеме привлечения молодых специалистов. Побывал на площадке благоустройства рядом с городским Дворцом культуры, где оформят место отдыха близ городского пруда.

Алексей Текслер в больнице в городе Миньяр Челябинской области(2023)|Фото: телеграм-канал “ПУЛ N74”


Завершая рабочий визит в Ашинский район, Алексей Текслер проконтролировал ход реконструкции трассы М5 от границы с Башкирией до Кропачево и посетил градообразующее предприятие.

По итогам рабочего визита губернатор Челябинской области дал ряд поручений, среди которых: завершить проектирование ледового дворца в Аше, в Миньяре — начать строительство новой больницы с поликлиникой, ПАО "Агрегат" помочь в создании новых рабочих мест, в Симе губернатор попросил обратить особое внимание на решение кадрового вопроса в больнице города, и там же — разработать проект нового ФОКа.

"Ашинский район очень перспективен. Продолжим развивать дорожную отрасль, социальную сферу, благоустройство, ЖКХ. Места очень красивые, с историей. После реконструкции трассы М5 туристический поток сюда значительно вырастет. Есть точки роста, обязательно будем их развивать", — подвел итоги визита Алексей Текслер.


Теги: текслер, челябинская область, регион, аша, национальный проект


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