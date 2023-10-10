Израиль переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа

Израильская армия переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант во время встречи с израильскими военнослужащими недалеко от границы с сектором Газа.

Обращаясь к ним, он подчеркнул, что на них будут возложены масштабные задачи.

"Вы получите возможность изменить действительность здесь. Вы видели цену, и вы увидите перемены. ХАМАС хотел перемен в Газе, все изменится на 180 градусов по сравнению с тем, на что они рассчитывали. Они будут сожалеть об этом моменте. Газа никогда не вернется к тому, чем она была", - цитирует ТАСС.