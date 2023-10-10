Государственный долг США вырос на 500 миллиардов долларов

Государственный долг США вырос на $500 млрд, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные американского казначейства.

В настоящий момент госдолг составляет $33 трлн 513 млрд.

Менее одного месяца казначейство представило информацию о том, что госдолг США достиг $33 трлн 44 млрд, впервые в истории превысив отметку в 33 трлн.

Напомним, в начале июня экономике США грозил дефолт из-за того, что республиканцы в Конгрессе затягивали сделку по повышению госдолга. На конец мая, когда шли переговоры, долг составлял 31,8 триллиона долларов при потолке 31,4 триллиона. Президенту Джо Байдену удалось провести приостановку лимита долга до 1 января 2025 года, что снимает угрозу дефолта до президентских выборов в следующем году. Конгресс выиграл ограничение расходов, не связанных с обороной, а также еще несколько ограничительных положений в части расходования бюджета.

Дефолта в США не было с 1979 года. Когда долг достигает установленного потолка, Конгресс поднимает лимит и заимствования продолжаются. Крупнейшие держатели американских долгов - Китай и Япония. Потолок долга по разным подсчетам повышался не менее 90 раз в 20 веке, за последние 40 лет - 45 раз.