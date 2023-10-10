10 Октября 2023
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Фото: Reuters

Убит министр экономики ХАМАС – Армия обороны Израиля

Убит министр экономики ХАМАС Джавад Абу Шамал, об этом заявили в Армии обороны Израиля. По данным ЦАХАЛ, чиновник погиб в результате обстрела.

"В рамках своих обязанностей он управлял финансами организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами сектора Газа", - говорится в сообщении армии.

По данным CNN, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибло более тысячи человек, по меньшей мере 3418 получили ранения.

Теги: хамас, израиль, война


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