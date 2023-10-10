В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в районе поселка под Авдеевкой
Российские военные прорвали оборону ВСУ на северном фланге в районе поселка Бердичи под Авдеевкой, сообщается в Telegram-канале 105-го стрелкового полка НМ ДНР.
Отмечается, что российские войска ведут бои на окраине поселка, а украинские силы отступают.
Также в сообщении говорится, что российские бойцы нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления.
"Все идет к созданию авдеевского котла", — отмечают в ДНР.
Ранее сообщалось, что армия РФ наносит мощные удары в районе Авдеевки, в том числе по обстреливавшим Донецк украинским артиллерийским батареям. С 5 часов утра в районе населенного пункта работают авиация, гаубицы, реактивные системы залпового огня и танки Вооруженных сил России.