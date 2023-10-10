Представительство РФ сообщило о желании 400 человек покинуть сектор Газа

Желание покинуть сектор Газа изъявили 400 человек, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

По ее словам, среди них около 280 граждан России. Также в российском списке есть украинцы, белорусы, казахи и палестинцы.

Как сообщалось, МИД России прорабатывает эвакуацию россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Об организованных вывозных рейсах россиян из зоны палестино-израильского конфликта пока не сообщалось. При этом ряд государств (например, Казахстан) уже заявили о направлении в Израиль самолетов за своими гражданами.