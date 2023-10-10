В Забайкальском крае экс-министр наказан за махинации с 12,4 миллиона

Экс-министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов наказан за злоупотребление при ремонте здания интерната.

Приговор – пять лет колонии общего режима. В силу он не вступил. Кроме того, экс-министр и второй фигурант дела, бывший директор Хадабулакского психоневрологического дома-интерната, должны компенсировать ущерб.

Дело в том, что Хадабулакскому психоневрологическому дому-интернату требовался ремонт жилого корпуса № 5. В мае – декабре 2018 г. министр и директор на выделенные из бюджета Забайкальского края 12,4 млн руб. привлекли в качестве подрядчика ООО "РЭТС", директором которого являлся родственник министра. Потом на фоне неисполнения подрядчиком обязательств ему перевели деньги из бюджета, однако здание осталось непригодным для использования, сообщает прокуратура Забайкальского края.