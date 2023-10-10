10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Забайкальском крае экс-министр наказан за махинации с 12,4 миллиона

Экс-министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов наказан за злоупотребление при ремонте здания интерната.

Приговор – пять лет колонии общего режима. В силу он не вступил. Кроме того, экс-министр и второй фигурант дела, бывший директор Хадабулакского психоневрологического дома-интерната, должны компенсировать ущерб.

Дело в том, что Хадабулакскому психоневрологическому дому-интернату требовался ремонт жилого корпуса № 5. В мае – декабре 2018 г. министр и директор на выделенные из бюджета Забайкальского края 12,4 млн руб. привлекли в качестве подрядчика ООО "РЭТС", директором которого являлся родственник министра. Потом на фоне неисполнения подрядчиком обязательств ему перевели деньги из бюджета, однако здание осталось непригодным для использования, сообщает прокуратура Забайкальского края.

Теги: Забайкальский край, Андрей Федотов, деньги, интернат


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