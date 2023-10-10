Михаил Делягин: В силу "успехов" импортозамещения мы деньги тратим в долларах, а зарплата – в рублях

В Госдуме объяснили пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, почему россияне пристально следят за курсом доллара.

"В силу "успехов" импортозамещения мы деньги тратим в долларах [покупая импортное], а зарплату получаем в рублях. Поэтому и волнует нас курс доллара", — сказал член фракции "Справедливая Россия – За правду" Михаил Делягин на пленарном заседании Госдумы.

"Рубль дешевле цента. Это цена за отказ от развития экономики", — полагает парламентарий.

"Чрезмерное внимание к курсу доллара — это, скорее, рудимент прошлого. Нужно привыкать жить в рублевой зоне", — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале октября, когда стоимость доллара вновь превысила 100 рублей — как будто Центральный банк России и не поднимал ключевую ставку до 13%.

"Не нужно чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара. Макроэкономическая стабильность обеспечивается действиями регулятора и правительства. Здесь никаких оснований для беспокойства нет", — сказал официальный представитель Кремля.