Стоимость репетиторских услуг почти достигла 1000 рублей в час - исследование

Рынок репетиторских услуг в России растет год от года и стал неотъемлемой частью системы российского школьного образования. А средняя стоимость услуги еще в прошлом году почти достигла 1000 рублей в час. Об этом говорится в исследовании, посвященном современному росийскому репетиторству, ученых из Новосибирского государственного университета.

Они отмечают интересную особенность. Если за границей, откуда растут корни репетиторства, оно относится к области теневого образования (shadow education), когда целью является укрепление знаний для дальнейшей сдачи экзаменов и достижение конкретных образовательных целей, то в России репетиторство больше тяготеет к предпринимательской деятельности.

Для сбора информации о репетиторах в исследовании использовался Web Scraper — бесплатное расширение Google Chrome. Выборка состояла из пяти наиболее популярных в России сайтов репетиторских услуг. Также было проведено анкетирование 342 репетиторов. Результаты анализа данных и анкетного опроса почти совпали (исследование проводилось в 2022 году).

Среди репетиторов оказалось 75% женщин - это чуть меньше, чем в школе, где их почти 90%. С другой стороны, доля репетиторов-мужчин в два раза выше, чем школьных учителей-мужчин. 60% репетиторов считают свою деятельность основной, причем 40% имеют стаж до 5 лет, что говорит о быстром расширении рынка репетиторства именно в последние годы.

Особенно высокая плотность репетиторов в Москве и области - 45 на 10 тыс. человек, что в 7,6 раз выше, чем в остальных регионах. Правда, эта цифра, скорее всего завышена, так как они могут работать дистанционно с учениками, проживающими в любом регионе России, в то время как репетиторы из регионов обычно в них же и работают. Всего в Москве и области 91 тыс. репетиторов, а в регионах - 70 тыс.

Две трети репетиторов предпочитают гибкий формат работы, но 17% и 15% соответственно выбирают только дистанционный или только очный. Характерно, что в Московском регионе в 2,5 раза больше репетиторов, занимающихся только очно, чем в других регионах России (21% против 8 %). Поскольку в столице люди богаче, это свидетельствует о том, что с ростом доходов люди чаще предпочитают живые услуги, которые приобретают статус элитарных. Более бедные слои населения чаще довольствуются более дешевым дистанционно-цифровым форматом.

Средняя часовая ставка в пошлом году составляла 926 рублей. Почти все занимались исключительно со школьниками с целью подготовить к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

72% репетиторов указали на средний уровень своего дохода, то есть основным их мотивом является повышение заработка. Это подтвердилось в другом ответе. Когда им предложили выбрать из двух высказываний, то 46% ответили, что репетиторство — это способ заработка и стратегия выживания, а 39% - что это способ проявить предпринимательскую инициативу и квалификацию.

Всех российских репетиторов можно разделить на пять групп:

• "случайные" репетиторы (12%) по цене 400–600 руб./час. Это те, для кого основной деятельностью является другая работа в сфере образования.

• "чистые" репетиторы (24%) по цене 1000–2000 руб./час. Это более опытные и более обеспеченные люди.

• "репетиторы-студенты" (14%) по цене 800-1000 руб./час.

• "начинающие репетиторы-совместители" (22%) по цене 400–600 руб./час, но иногда и ниже.

• "опытные репетиторы-совместители" (28%) 400–600 руб./час - самая многочисленная группа репетиторов.

Авторы выделяют три поведенческие стратегии репетиторов: балансирующего развития (между основной сферой деятельности и репетиторством); выживания и адаптации; карьерного развития.

Поскольку в обществе есть спрос на репетиторские услуги, который с каждым годом растет из-за снижения уровня школьного образования, то интерес к данному рынку со стороны поставщиков услуг будет только возрастать, заключают авторы.

По опросу, половина выпускников 9 и 11 классов работают с репетиторами. При этом с сентября зафиксирован еще рост спроса на репетиторов на 25%. А недавний опрос старшеклассников показал, что школа помогает им подготовиться к экзаменам всего на 4,7 балла из 10.

Напомним, в июне Рособрнадзор признал, что школа дает только базовый уровень знаний, недостаточный для поступления в вуз. Некоторые законодатели даже предлагают давать нуждающимся семьям деньги на репетиторов, чтобы их дети могли поступить в вуз, хотя дальше разговоров пока на дошло.