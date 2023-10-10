Уральские пенсионеры получили подарочные наборы от Благотворительного фонда РМК

Благотворительный фонд РМК вручил подарочные наборы уральским пенсионерам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, чтобы поддержать одиноких пенсионеров и подарить им внимание ко Дню пожилого человека, активисты Волонтерского центра РМК отправились в города Свердловской и Челябинской областей с подарками. В продуктовых наборах они собрали все самое необходимое для теплого чаепития в холодные осенние вечера: чай с травами, алтайский мед, печенье, зефир и пастилу без сахара. Также в каждый набор входят варежки или носки из ангоры.

"Общение со старшим поколением – это бесценно. Ежегодно в холодные осенние дни мы готовим для одиноких дедушек и бабушек теплые подарки. Когда-то это были палантины, сейчас это теплые носки и варежки. Ну и самое главное – мы дарим им свое внимание. Мы видим, как людям приятно встречать гостей, им нравится рассказывать о своей молодости. Это очень здорово, что мы можем хоть немного их порадовать, дать почувствовать, что они не одни", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

В Кыштым, Карабаш, Варненский и Нагайбакский районы, а также поселок Томинский Челябинской области отправили по 100 наборов. Еще 100 наборов волонтеры предприятия "ОРМЕТ" вручили пенсионерам в Оренбургской области. Десятки наборов развезли пенсионерам в города Свердловской области. В том числе в Екатеринбургский центр социального обслуживания населения передали 218 наборов, еще 169 наборов вручили пенсионерам в Полевском.