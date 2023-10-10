С детского сада в Ялуторовске взыскали компенсацию за перелом руки у ребенка на прогулке

С детского сада №7 Ялуторовска взыскано 180 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу пятилетнего мальчика, получившего травму на прогулке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Травму ребенок получил в июле 2023 года: забрался на игровой комплекс в виде корабля с горкой и упал оттуда на песок, на правую руку. Во время падения он получил закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья.

Воспитатель детского сада привлечена к дисциплинарной ответственности - ей объявлен выговор.