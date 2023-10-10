Фоторабота иркутянки Анны Диденко «Кадеты. Школа жизни» была отмечена областным парламентом

Работа иркутского фотографа Анны Диденко из серии «Кадеты. Школа жизни» отмечена благодарственным письмом Законодательного Собрания Иркутской области. Церемония награждения победителей четвертого областного конкурса «Воспоминания о будущем» состоялась в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. Награду финалистке конкурса Анне Диденко по поручению главы областного парламента Александра Ведерникова вручила председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями ЗС Галина Кудрявцева.

По словам заместителя председателя Иркутского фотографического общества Владимира Невзорова, всего в этом году на конкурс было представлено около двух тысяч работ от 148 авторов. В финал было отобрано 150 фотографий. Победителей определяли в номинациях «Арт-фото», «Портрет», «Окружающий мир», «Свободная тема», «Стрит-фотография» и «Мобильное фото».

От имени спикера ЗС Александра Ведерникова и всего депутатского корпуса Галина Кудрявцева поздравила Иркутское фотографическое общество с 115-летием и вручила Владимиру Невзорову приветственный адрес. «Ваша творческая сплочённость и собственное видение привычного мира превратили общество фотографов в настоящего долгожителя. Фотография сегодня вышла на новый уровень. Это настоящее произведение искусства. Фотографы не просто останавливают мгновение, а помогают раскрыть его смысл. У каждого есть свой неповторимый стиль. В работах Анны Диденко мы отметили интересный фотосюжет, творческий подход и высокий профессионализм», - отмечено в приветственном адресе председателя ЗС.

Галина Кудрявцева также подчеркнула, что благодаря сильной школе наставничества, Иркутское фотографическое общество воспитывает профессионалов своего дела, которые с честью представляют регион на самых известных и престижных выставках не только в России, но и на мировом уровне, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.