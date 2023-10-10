10 Октября 2023
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Фото: Reuters/Ints Kalnins

Финляндия хочет упростить изъятие недвижимости у россиян

Правительство Финляндии хочет упростить изъятие недвижимости или доли, принадлежащей россиянам. Об этом заявила министр юстиции Лина Мери, пишет РИА Новости.

Телерадиовещательная корпорация YLE сообщает, что собственники из России "все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами", участились случаи взыскания.

Отмечается, что россиянам проблематично оплачивать счета в Финляндии, поскольку их счета в финских банках частично закрыты, а банковские связи между странами отсутствуют.

В прошлом году Финляндия приняла решение сократить число туристических виз, выдаваемых россиянам, в том числе шенгенских. Также россиянам запрещен транзит через территорию Финляндии. В сентябре текущего года Финляндия запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами. В течение шести месяцев страну должны покинуть все автомобили с российской регистрацией.

Теги: финляндия, недвижимость, россияне


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