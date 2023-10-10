10 Октября 2023
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Фото: В.Н. Горелых

Полиция задержала "уральского Рэмбо", гулявшего по улице с винтовкой

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, гулявшего по улице с винтовкой. Оказалось, что "оружие" является игрушечным.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о вооруженном человеке сообщили местные жители. Он был оперативно установлен и задержан сотрудниками патрульно-постовой службы территориального ОВД в ходе патрулирования микрорайона.

"Нарушителем спокойствия оказался местный житель 1982 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 158 и 228 УК РФ – кража и незаконный оборот наркотиков. Наказание отбывал в исправительной колонии №52 города Камышлов, из мест лишения свободы освободился 21 марта 2021 года. В определенных кругах более известен по кличке "Пестик", - отметил полковник Горелых.

По его данным, на днях подозреваемый поконфликтовал с приятелем, а накануне, приняв "на грудь", пошел к нему, чтобы напугать.

подозреваемый, гулявший с "винтовкой" в Екатеринбурге(2023)|Фото: В.Н. Горелых

"В качестве устрашающего предмета "уральский Рэмбо" вооружился детской игрушечной винтовкой, которая в качестве улики сыщиками изъята. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Скорее всего, это будет административное делопроизводство по статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - добавил Валерий Горелых.

В настоящее время уралец содержится под стражей и дает силовикам объяснения своему поступку.

Теги: винтовка, полиция, задержание, Екатеринбург


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