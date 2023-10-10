10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Россияне заявили об ухудшении отношения к ушедшим иностранным брендам

Уход многих иностранных брендов с рынка России никак не повлиял на покупательское поведение 43% граждан.

Исследование Platforma показало, что отношение более трети россиян к ушедшим иностранным брендам поменялось в худшую сторону (35%). 28% участников исследования сохранили нейтралитет в этом вопросе, 29% отмечают, что восприятие ушедших компаний осталось позитивным, а 8% — что отношение к таким брендам улучшилось.

По словам аналитиков, граждане, лишившись возможности приобретать иностранные товары, "распробовали" отечественные аналоги. Как показало исследование, 73% рассказали, что их устраивают бренды — аналоги ушедших иностранных продуктов. Из них 29% отметили, что товары российского производства не уступают по качеству зарубежным, а 14% ответили, что российские продукты даже лучше иностранных.

Цена (31%) и доступность (24%) российских товаров являются ключевыми преимуществами перед зарубежными аналогами, по мнению россиян. Среди прочих сильных сторон опрошенные отметили качество продукции (18%), экологичность (13%) и уникальность товаров (13%).

В то же время, по мнению 16% респондентов, российские товары уступают зарубежным аналогам, но при этом опрошенные уверены, что "пользоваться ими можно". А 11% не устраивает качество отечественных продуктов, сообщают "Известия".

Напомним, Минфин не считает нужным обязывать компании, возвращающиеся в РФ, платить дополнительный налог. Как заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, нет смысла вводить "какой-то дополнительный налог".

Теги: бренды, компании, бизнес


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Ранее 05.09.2023 12:10 Мск В Минфине не видят смысла вводить дополнительный налог для ушедших компаний

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