Тарасова раскритиковала ISU за решение продлить отстранение спортсменов РФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение спортсменов из России от соревнований под эгидой организации.

"Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда", — сообщила она "Спорт-Экспресс".

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в очередной раз пригрозил спортсменам, которые захотят участвовать в международных соревнованиях на условиях Международного олимпийского комитета.