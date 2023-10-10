10 Октября 2023
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В России могут отменить мораторий на проверки продавцов табака и алкоголя

Кабмин России поручил Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются продажей алкогольной и табачной продукции.

С инициативой принять такие меры обратился депутат Госдумы и заместитель руководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз Султан Хамзаев. Он направил письмо в правительство. По словам парламентария, некачественная алкогольная и табачная продукция может нанести вред здоровью граждан. Так, в июне в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, Курганской областях, а также Чувашии и Удмуртии произошли случаи массового отравления алкогольными напитками марки "Мистер Сидр". Пострадало 106 человек.

Хамзаев считает, что необходимо вернуть проверки и другие надзорные мероприятия в отношении организаций, торгующих табаком и этиловым спиртом. Такая мера должна помочь справиться с контрафактом, сообщают "Ведомости".

Ранее Министерство финансов России считает правильной инициативой введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр.

Теги: табак, алкоголь, Госдума, проверки бизнеса


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Ранее 17.06.2023 08:25 Мск Число пострадавших от "Мистера сидра" выросло до 106 человек, 36 умерли

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