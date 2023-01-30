В Челябинске благоустроят набережную реки Миасс до Шершней

Администрация Челябинска готовится ко второму этапу благоустройства набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до Шершней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления архитектуры города.

Благоустройство набережной разбито на три этапа. В рамках первого этапа была благоустроена набережная от Свердловского проспекта до развязки на Братьев Кашириных.

В рамках второго этапа планируется благоустроить зону на северо-западной части реки — от Свердловского проспекта до Шершней. Ее протяженность 7,6 км. Этот участок мало освоен, поэтому в некоторых местах набережную там нужно строить с нуля. В частности, необходимо укреплять берег защитными сооружениями от подтопления прилегающих территорий, строить инженерные сети, в том числе ливневую канализацию и локальные очистные сооружения.

В настоящий момент утвержден план работ для левого берега от Академика Королева до Свердловского проспекта, а также строительства велопешеходного моста, который входит в границы благоустройства участка. Строительство моста начнется в 2024 году.

Сейчас идет подготовка к проектно-изыскательным работам для укрепления берега и придания ему правильной формы, разработка документации по планировке территории для формирования земельных участков набережной. Проводятся переговоры с инвесторами по сотрудничеству в благоустройстве отдельных участков набережной.

В рамках третьего этапа планируется благоустроить набережную от Братьев Кашириных до Ленинградского моста. После завершения этих этапов начнутся работы по благоустройству остальной части реки.