В Великобритании начинается крупнейшая забастовка бюджетников

В Великобритании в среду стартует серия общенациональных забастовок бюджетников. Ожидается, что протесты станут самыми массовыми за последние десять лет – в них могут принять участие около 500 тыс. человек, среди которых будут учителя, госслужащие, машинисты, преподаватели университетов, водители автобусов и даже охранники.

The Sun пишет, что в среду на забастовку могут выйти до 150 тыс. учителей Англии и Уэльса, это затронет более 23 тыс. школ, многие из которых вообще закроются. А это уже отразится на 4,5 млн учеников, которых отправят домой.

Члены Национального союза образования (NEU) в Англии и Уэльсе требуют повышения зарплат на фоне резкого роста инфляции. Ранее 90% NEU (всего в организации состоят 300 тыс. педагогов) проголосовали за начало забастовки в среду. В понедельник члены профсоюза собираются встретиться с министром образования Джиллиан Киган и обсудят выдвигаемые условия, но надежд на то, что забастовки удастся избежать - немного.

В целом же забастовки запланированы и на февраль, и на март. Так, ожидается, что бюджетники будут протестовать 1, 14 и 28 февраля, а также 1 и 2 марта, общенациональные забастовки состоятся и 15-16 марта.