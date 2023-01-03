В Белгородской области пограничник ранил в ногу местного жителя

В Белгородской области часовой-пограничник ранил в ногу из огнестрельного оружия местного жителя. Мужчина был доставлен в Грайворонскую ЦРБ в тяжелом состоянии, сейчас ему оказывается помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На данный момент известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового. О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор попросил жителей области "воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах".